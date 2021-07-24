/641843/تعرف-على-معلق-مباراة-مصر-والأرجنتين-في-أولمبياد-طوكيو

أعلن المعلق التونسي عصام الشوالي عن تعليقه على مباراة مصر أمام الأرجنتين والتي ستقام صباح غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في أوليمبياد طوكيو 2020.

ويرصد دوت الخليج آخر المستجدات في بطولة أولمبياد طوكيو، وكل ما يخص البعثة المصرية.

ونشر المعلق التونسي عصام الشوالي رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «‏غدوة الصباح إن شاء الله، موعدنا للتعليق على مباراة ‎مصر والأرجنتين، بداية من 10:30 صباحا (بتوقيت مكة المكرمة)».

موعد مباراة مصر والأرجنتين

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب الأرجنتين في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليًا في العاصمة اليابانية طوكيو.

نتيجة مباراة مصر وإسبانيا

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخب مصر ومنخب إسبانيا الأولمبي، في أول ضربات بداية المباراة الإفتتاحية للطرفين.

جاءت أحداث الشوط الأول هجومية من قبل المنتخب الأسباني وكانت أخطر هجمات المنتخب الإسباني في الدقيقة 27 بعد أن منع القائم هدف مؤكد لمنتخب إسبانيا بعد تسديدة قوية من داني سيبيلوس لاعب منتخب إسبانيا في الدقيقة 27 تصطدم بالقائم ليستمر التعادل السلبي بين المنتخبين.

شهد الشوط الثاني إستحواذ و هجوم للمنتخب المصري بعد إجراء شوقي غريب تغييرات بنزول كلاً من عمار حمدي و صلاح محسن و إبراهيم عادل على حساب طاهر محمد و أحمد ياسر ريان و إمام عاشور ، ونجح المنتخب المصري في الشوط الثاني في الهجوم على دفاعات منتخب إسبانيا لكن دون خطورة على المرمي.

أحداث الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بالضغط من قبل لاعبي المنتخبين، واستطاع لاعبو المنتخب المصري من صناعة العديد من الفرص، كما نجحوا في السيطرة على هجمات لاعبو منتخب إسبانيا، وتحسن أداء الفراعنة في الشوط الثاني من المباراة، وشهد هذا الشوط تغيرات بالجملة من قبل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، حيث حل عمار حمدي مكان إمام عاشور، وصلاح محسن مكان أحمد ياسر ريان، وإبراهيم عادل مكان طاهر محمد طاهر، كما قام لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا بإحداث ثلاث تغيرات أيضا.