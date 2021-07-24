وكيل صحة الشرقية يبحث آليات تطبيق برنامج الزمالة المصرية بمستشفيات المحافظة

جدة - نرمين السيد - بحث وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية الدكتور هشام شوقى مسعود مع منسقى الزمالة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بالمحافظة، خطة عمل وآليات تطبيق برنامج الزمالة المصرية داخل المستشفيات، وما تم تنفيذه من إجراءات لتوفير المناخ المناسب لتدريب أطباء الزمالة المصرية.





ووجه وكيل الوزارة، خلال اجتماع موسع عقده، اليوم السبت، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد جميع الأقسام الطبية بالمستشفيات ضمن برنامج الزمالة المصرية، والتنسيق الكامل والمستمر بين المستشفى والمديرية، لتذليل أية عقبات، ومعالجة أية سلبيات تؤثر فى انتظام سير العمل بالبرنامج لرفع كفاءة أداء الأطباء، بما يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمحافظة. وأوضح أن عدد الأقسام الطبية التى تم اعتمادها حتى الآن ببرنامج الزمالة المصرية بلغ 217 قسما بجميع مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

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