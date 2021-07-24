محافظ كفر الشيخ يؤكد استمرار حملات مُتابعة محطات الوقود والمواقف

جدة - نرمين السيد - أكد جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، استمرار حملات المُتابعة اليومية لمُحطات الوقود وجميع مواقف سيارات الأجرة والسيرفيس فى القرى والمراكز لمُتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والتأكد من توافر جميع المواد البترولية وعدم وجود أية مخالفات.





ووجه المحافظ فى بيان صحفى، رؤساء المراكز والمدن بالمُتابعة المُستمرة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بتكثيف الحملات على جميع محطات الوقود ومواقف السيارات والسيرفيس والتعامل بحسم مع أية مخالفة أو محاولة سائقى السرفيس والنقل الجماعى مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً ، وعدم الإضرار بالمواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين. يأتى ذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضى، والتى أوصت بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية، وذلك للربع يوليو سبتمبر 2021، حيث جرى تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح أمس الجمعة كالأتى 6.75 جنيه للتر البنزين 80 ، و8 جنيهات للتر البنزين 92 ، و9 جنيهات للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت أسعار السولار. وأهاب محافظ كفر الشيخ، بالمواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى فى حالة حدوث أية زيادة فى تعريفة الركوب وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 0473220792-0473241130 أو رسائل الواتس آب 01551852232، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

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