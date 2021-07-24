استمرار انخفاض درجات الحرارة .. تعرف على حالة الطقس خلال 72 ساعة  

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة بداية من غدا الأحد حتى الثلاثاء المقبل، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض مع نشاط للرياح في بعض المناطق الساحلية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ويكون معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء .

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأحد ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 24، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 28، وعلى شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 27.

وأوضحت الأرصاد أنه يشهد الاثنين نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال سيناء على فترات متقطعة.

بينما يشهد الثلاثاء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.