/641845/نواب-البرلمان-فى-ذكرى-ثورة-23-يوليو-كانت-شرارة-البدء-فى-التنمية-والعدالة-الاجتماعية-وستظل-عالقة-في-أذهان-كل-المصريين-صور

تحل علينا اليوم ذكرى ثورة23 يوليو 1952، التي أسعدت الشعب والجماهير وبنت آمال للضعفاء والفقراء،من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية،فضلا عن القضاء على الإقطاعيين وحصول الفلاحين على ملكية الأرض الذين كانوا يعملون في الأرض ويروونها من عرقهم ودماءهم ثم يعود خيرها لغيرهم، ثورة أعطت الحق في التعليم بجميع مراحله سواء المدرسي أو الجامعي لكل فئات الشعب دون تفرقة.

دوت الخليج يرصد فى التقرير التالي ما ذكره بعض من واب البرلمن خلال حلول ذكرى ثورة 23 من يوليو العظيمة

ذكرى ثورة يوليو

قال النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام ١٩٥٢ أعادت إلى الشعب المصري حقوقه المسلوبة، على مدار سنوات عانى خلالها الشعب من الفقر والظلم وسيطرة الإقطاعيين على خيرات البلاد.

العدالة الاجتماعية

وأكد النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن ثورة 23 يوليو كان لها انجازات في كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والاقتصادية، مشيرًا إلى أنها لها الدور الأول في بناءً النهضة الصناعية واتاحة التعليم لجميع افراد الشعب من خلال مجانية التعليم.

وأكد النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، ان ثورة الثالث والعشرين من يوليو آثبتت ان للبلاد جيش وطني قوي قادر على ان يلبي نداء الوطن عند احتياجه.

عزة حسين : ثورة يوليو مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين

قالت النائبة عزة حسين، عضو مجلس النواب، إن ثورة 23 يوليو كانت ولا تزال فخر ومصدر اعتزاز لكل الأجيال، خاصة بعد أن عاشت مصر فترة عصيبة من تاريخها فى هذا التوقيت من الفساد وعدم استقرار الحكم، مؤكدة أن ثورة 23 يوليو كانت نقطة التحول ضد الحكم الملكى الفاسد، مشيرة إلى أن قيام الضباط الاحرار بثورة يوليو كان للتخلص من الاستبداد وإعادة الحقوق المسلوبة للشعب المصري ومقدرات الوطن والحرية والتطهير من الفساد بأنواعه.

الضباط الاحرار

وأشارت النائبة عزة حسين، عضو مجلس النواب، إلى أن ثورة 23 يوليو كانت بداية عهد جديد، حيث ولدت الثورة داخل قلوب وعقول مجموعة من الضباط الشرفاء، الذين أطلقوا على أنفسهم الضباط الأحرار، لافتة إلى أنها كانت بداية التحول وانقلاع الظلم وإنهاء حكم ملكي فاسد وتأسيس جمهورية يحكمها العدل والديمقراطية، مما أدى إلى استقرار البلاد في جميع الأوضاع وضرب الجيش المصري المثل للعالم كله في التواحد والتماسك والإرادة القوية ضد المستعمر، الأمر الذى كان له أثر كبير علي المنطقة العربية، التي أثرت الثورة عليهم بشكل كبير وظهر هذا في جميع المجالات.

علاء قريطم : ثورة يوليو ستظل عالقه فى اذهان المصريين

بعث النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، ببرقيه تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 69 لثورة ٢٣ يوليو المجيدة، مؤكدا أن ثورة 23 يوليو ستظل عالقة في أذهان كل المصريين لما حققته من مكاسب كبيرة لكل أبناء الشعب المصرية من الحرية والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مصر بعد ثورة ٣٠ يونيه بدأت تستعيد أمجاد ثورة ٢٣ يوليو في إرساء مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية، فضلا عن مواجهة الأفكار المتطرفة والقضاء عليها بما يحفظ النسيج الوطني للشعب المصري.

وأوضح النائب علاء قريطم، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت تستعيد مجدها فيما بعد ثورة ٢٣ يوليو من حيث التوسع في المشروعات القومية العملاقة وما يستتبعه من نهضة كبيرة للاقتصاد الوطني.

تحقيق الأمن القومي

ووجه النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، التحية للقوات المسلحة على الدور العظيم الذي تقوم به من أجل الشعب المصري، سواء في تحقيق الأمن القومي للبلاد، فضلا عن الجهود التنموية الكبيرة في كافة قطاعات الدولة وفي جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

تامر عبد القادر : ثورة 23 يوليو تركت بصمة فى تاريخ مصر

قال النائب تامرعبد القادر عضو مجلس النواب، أمين سر لجنه الاعلام والثقافة والآثار بالبرلمان، إن للثورات الفضل في تغيير مصير شعوب وتوجهات دول، مؤكدًا على أن ثوره ٢٣يوليو تركت بصمة في تاريخ مصر، يرويه نيلها، ويحكي تفاصيل انتصاراته شعبها.

ولفت النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلى الحركة التي قام بها مجموعة الضباط الاحرار لانقاذ مصر من عصر الملكية إلى الاستقلال، كانت ولازالت بطولاتها يرويها الأبناء ويذكرها التاريخ، وتثبت أن شعب مصر لن يقبل الهزيمة والإنكسار وأن روح البطولات والحفاظ على الأوطان ضد الاستعمار هو الحياة.

ذكرى ثورة 23 يوليو

وأضاف النائب تامر عبد القادر، أمين سر إعلام النواب:” إن للأوطان حكايات ومواقف يذكرها التاريخ، ويحكيها الأجداد، ويسردها الأباء، ويرويها الأبناء بفخر وعزة وشموخ، مضيفًا:” رحم الله الرئيس الراحل جمال عبدالناصر رحم الله الرئيس الراحل بطل الحرب والسلام محمد انور السادات مهنئا الشعب المصري والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكري ثورة ٢٣ يوليو.

قالت النائبة نيفين حمدي، عضو مجلس النواب، أمين عام حزب حماة الوطن بأسوان:” إن ثورة 23 يوليو علامة فارقة وصفحة مشرقة من تاريخ مصر، مؤكدة على أنها نقطة تحول أساسية، حيث جرى تغيير نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري، حيث قام مجموعة من ضباط الجيش المصري بثورة يوليو داعمين للشعب الذى كان كلمة السر فى التحول والاستقلال من الاستعمار وسيطرة رأس المال الاقطاعي ونهب مقدرات وثروات الوطن.

وأضافت النائبة نيفين حمدى، عضو مجلس النواب لـ دوت الخليج:” إن ثورة يوليو العظيمة أكدت أن الجيش المصري هو حامي الأمن والأمان للمنطقة وتعد هذه الثورة أعظم ماحدث فى تاريخ مصر الحديث من التحول من الملكية للجمهورية والبدء فى مرحلة جديدة للبلاد فى التنمية الصناعية والزراعية والاجتماعية والمساواة بين فئات الشعب المصري التى كانت من أهم نتائجها، مشيرة إلى أن ثورة 23 يويلو ستظل ذكرى حية للأجيال.