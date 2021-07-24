بعد وفاة شقيقه.. رامي صبري: «هرجع أشتغل تاني..الزعل في القلب»

/641834/بعد-وفاة-شقيقه-رامي-صبري-هرجع-أشتغل-تانيالزعل-في-القلب

كشف الفنان رامي صبري عن عودته للعمل مرة أخرى بعد انقطاع دام لأيام بسبب وفاة شقيقه الفنان كريم صبري بشكل مفاجأ، لافتا إلى أن الحزن لا يستمر طويلا ويجب أن تسير الحياة بشكلها الطبيعي.

دوت الخليج يرصد موعد عودة رامي صبري للعمل بعد وفاة شقيقه

كتب رامي صبري عبر صفحته الشخصية بموقع تباد الصور والفيديوهات “انستجرام”، معلنا عن عودته للغناء مرة أخرى، فقال: “إن شالله هرجع اشتغل تاتي من 1/8/2021، وأسف جدا علي الغائي او عدم حضوري الافراح والحفلات في الفتره الماضيه، لعدم قدرتي علي الغناء بسبب وفاه اخي الغالي ( كريم ) ربنا يرحمه وميكتبهاش لحد اللهم امين”.

وأضاف صبري: “الزعل جوا القلب والحياه هتمشي”.

تامر حسين يدعم رامي صبري ويحثه على عد الاستسلام

وكتب الشاعر تامر حسين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ليحث رامي صبري على النهوض وعدم الاستسلام، قائلا: “صديقي وأخي الغالي رامي صبري، أنا عارف زعلك وحُزنك على كريم الله يرحمه ويعوضكم بكُل الخير، وعايزك تهرب من زعلك ده بالشغل والنجاح، ماتستسلمش كريم كان شايفك مثل أعلى ومتشرف بنجاحك، دايما عايزك أنجح واحد خُد وقتك بس ارجع كمل يا رامي بعد العيد، أنا عارف كمية المُناسبات اللي أنت لغيتها ومقدر، بس لازم نقف على رجلينا”.

وتابع: “محدش بيغير قدره يا صديقي وبعدين إحنا كلنا إخواتك وضهرك وسندك، ومش هزعل معاك تاني ولا نقفش، اعتبرني زي كريم أخوك الصغير، وربنا يهون عليك أي صعب".

وأضاف: "باستسمحك إني هبقى أرجع أشير الأغاني بتاعتنا اللي تعبت فيها وعملت مجهود، عشان تنزل تعمل حفلات في الصيف، والناس تسمعها وده طلب كل أصحابك المقربين واعزمني في العيد عندك؟ الغدا اللي بحبه، الله يرحمك يا كريم ويغفر لك ويعوض أهلك كل الخير، ويخفف عنهم أمين”.

انتحار شقيق رامي صبري

وكانت قد كشفت التحريات أن شقيق رامي صبري كان يعاني من إدمان المود المخدرة، ووالده قام أمس بنقله إلى مصحة علاجية في منطقة البدرشين لتلقي العلاج. وأضافت التحريات أن المتوفى هرب من المصحة وحاول تجاوز ترعة المريوطية لكنه غرق وفشلت محاولة إسعافة من بعض الأهالي، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب، وتم إخطار أسرته.