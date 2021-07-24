بعد توجيه الرئيس بتطوير أضرحة مساجد آل البيت.. نقيب الأشراف يشكر السيسى

جدة - نرمين السيد - أصدرت نقابة الأشراف، اليوم السبت، بيانا على لسان السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، باسمه واسم جموع الأشراف، وجهت خلاله الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوجيهاته برعاية وتطوير أضرحة مساجد آل البيت.





وأعرب الشريف عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لتوجيهاته بترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، وآخرها أضرحة مساجد "السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين"، والتى تأتى بالتزامن مع جهود الدولة الحالية فى تطوير المناطق المحيطة بتلك الأضرحة والمواقع الأثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية، فضلا عن الجهود والإنجازات التى تحققت على يد الرئيس السيسى فى وقت قياسى.

وقال نقيب الأشراف، إن اهتمام الرئيس السيسى بتطوير أضرحة ومساجد آل البيت يؤكد حرصه الدائم على تطوير واجهة مصر الحضارية الإسلامية، مشيرًا إلى أنها سيكون لها شأن مختلف عقب تلك التوجيهات، وسنرى تُحف معمارية قيمة بعد الانتهاء من ترميمها وتطويرها، وهذا ما عهدناه من رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الذين أسندت إليهم تلك المشروعات.

وأشار نقيب الأشراف، إلى أن تطوير الطرق والميادين والمرافق المحيطة بمساجد آل البيت ستجعلها أكثر جذبًا للزائرين وأسهل فى الوصول إليها، مما يعيد إلى تلك المساجد والأضرحة مريديها من جديد من كافة أنحاء العالم.

ودعا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمتى الأمن والأمان، وأن يوفق قادتها لما فيه صلاح العباد وأمن البلاد، وأن يجزى قائدها خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه كل يوم من إنجازات، وأن يحفظ أهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء.

وكان قد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مع اللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء دكتور أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة، والعميد عبدالعزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيرى مدير مصنع "إبداع" للرخام والجرانيت، والمهندس أحمد فايز استشارى مشروع مسجد مصر، وتم استعراض سير العمل فى جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خصوصًا أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين.

ووجه الرئيس بأن يتم تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد، وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تمشيًا مع الطابع التاريخى والروحانى للأضرحة والمقامات، وذلك جنبًا إلى جنب مع تطوير كل الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.