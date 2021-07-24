نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم ورقم التليفون التفصيلية وأخر موعد قبل تطبيق الغرامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم لشهر يوليو 2021 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات وي we وكيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون بكل سهولة وخطوات سداد ودفع الفاتورة أون لاين من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات وأخر موعد لسداد الرسوم قبل تطبيق غرامة التأخير وعقوبة التخلف عن تسديد قيمة الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأرضي.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم

حددت الشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم ورقم التليفون لعملائها للتيسير عليهم في التعرف على قيمة الاستهلاك الشهري دون الذهاب لإحدى مقرات الشركة، وذلك بتفعيل خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقعها الإلكتروني موقع الشركة المصرية للاتصالات وي، بالإضافة إلى الرقم السريع الموحد لخدمات عملاء المصرية للاتصالات بشكل مجاني.

الاستعلام عن فاتورة التفصيلية للتليفون الأرضي

وعن كيفية الاستعلام بالتفصيل عن فاتورة التليفون الأرضي للعملاء القدامى والجدد المتعاملين مع الشركة المصرية للاتصالات أتاحت الشركة خدمة الاستعلام عن الفاتورة التفصيلية للتليفون الأرضي.

وتكشف الفاتورة التفصيلية تفاصيل مكالمات المحمول والمكالمات بين المحافظات بالإضافة إلى الخدمات الأخرى الصوتية.

ويتم الاستعلام عن الفاتورة التفصيلية مقابل دفع رسوم 2 جنيه عن الفاتورة الشهرية أو دفع 6 جنيهات عن الفاتورة ربع السنوية.

وتضاف قيمة الخدمة على أول فاتورة تليفون تالية، فيما يتم استلامها عبر البريد الإلكتروني أو عبر الفاكس، ويمكن طلب الخدمة من خلال الدخول على رابط تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي التفصيليةفاتورة التليفون الأرضي التفصيلية.

أخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021

وعن أخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021، منحت الشركة المصرية للاتصالات عملائها فترة سماح لسداد الفاتورة لمدة شهر تبدأ وم 15 يوليو الجاري، وتنتهي في 14 أغسطس 2021.

وبعد انقضاء فترة السماح يتم وضع الهاتف للاستقبال فقط لمدة شهر إضافي بداية من يوم 15 أغسطس وحتى يوم 14 سبتمير 2021.

وفي حالة عدم سداد الفاتورة بعد انقضاء الشهر الثاني تقطع شركة وي WE حرارة التليفون بداية من يوم 15 سبتمبر 2021، ويتم فرض غرامة مالية بسبب تأخير دفع الرسوم علي العملاء غير المسددين للفاتورة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ونرصد لكم في هذا التقرير رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم ورقم التليفون من خلال تسجيل الدخول رابط موقع الشركة المصرية للاتصالاتموقع الشركة المصرية للاتصالات.

وبعد تسجيل الدخول يتم كتابة ادخال رقم التليفون وكود المحافظة.

كما يمكن التعرف على قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الرقم الموحد للشركة المصرية للاتصالات وي we

بالاتصال على رقم 19777 ومعرفة الفاتورة.