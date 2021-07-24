/641850/تعرف-على-حصاد-اليوم-السبت-في-أولمبياد-طوكيو-2020-11 ذهبية-ومثلها-فضية-و15-برونزية-والتونسي خليل-الجندوبي-يخطف-أول-ميدالية-عربية

أقيمت اليوم السبت، العديد من المنافسات المختلفة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وحصل 11 رياضي على الميدالية الذهبية، فيما حصل مثلهم على الفضية، بالإضافة إلى تتويج 15 رياضي بالميدالية البرونزية.

وينشر «دوت الخليج» فيما يلي نتائج النهائيات التي سجلت السبت 24 يوليو.

* رجال:

- رماية

مسدس هواء مضغوط

ذهبية: الإيراني جواد فروغي

فضية: الصربي دامير ميكيتش

برونزية: الصيني وي بانغ

- دراجات

سباق الطرق

ذهبية: الإكوادوري ريتشارد كاراباس

فضية: البلجيكي فوت فون أيرت

برونزية: السلوفيني تاداي بوغاتشار

- مبارزة الحسام

ذهبية: المجري أرون سيلاغي

فضية: الايطالي لويجي ساميلي

برونزية: الكوري الجنوبي جونغهوان كيم

- تايكواندو

وزن -58 كلج

ذهبية: الإيطالي فيتو ديلاكويلا

فضية: التونسي محمّد خليل الجندوبي

برونزية: الكوري الجنوبي جون جانغ

برونزية: الروسي تحت علم محايد ميخائيل أرتامونوف

- جودو

وزن -60 كلج

ذهبية: الياباني ناوهيسا تاكاتو

فضية: التايواني يونغ وي يانغ

برونزية: الفرنسي لوكا مكيدزي

برونزية: الكازاخستاني ييلدوس سميتوف

* سيدات:

- رماية

بندقية هواء مضغوط 10 م

ذهبية: الصينية كيان يانغ

فضية: الروسية أناستازيا غالاشينا

برونزية: السويسرية نينا كريستن

- رفع أثقال

وزن 49 كلج

ذهبية: الصينية هو تشيهوي

فضية: الهندية شانو سايخوم ميراباي

برونزية: الاندونيسية ويندي كانتيكا أيساه

- تايكواندو:

وزن -49 كلج

ذهبية: التايلندية بانيباك وونغباتاناكيت

فضية: الإسبانية أدريانا سيريسو إيغليسياس

برونزية: التركية رقية يلديريم

برونزية: الصربية تيانا بوغدانوفيتش

- مبارزة السيف

ذهبية: الصينية ييوين سون

فضية: الرومانية آنا ماريا بوبيسكو

برونزية: الاستونية كاترينا ليهيس

- جودو:

وزن -48 كلج

ذهبية: الكوسوفية ديستريا كراسنيكي

فضية: اليابانية فونا توناكي

برونزية: الأوكرانية داريا بيلوديد

برونزية: المونغولية أورانتسيتسيغ مونخبات

- قوس ونشاب:

مختلط

ذهبية: كوريا الجنوبية

فضية: هولندا

برونزية: المكسيك

ميار شريف تودع منافسات التنس من الدور الأول

ودعت ميار شريف دورة الأالعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد تعرضها للخسارة أمام السويدية ريبيكا بيترسون، وانتهت المباراة بنتيجة 2-0 (7-5، 7-6)، وبتلك النتيجة ودعت بطلة مصر في التنس أولمبياد طوكيو من الدور الأول.

نور عبدالسلام تودع منافسات الترضية من الدور ثمن النهائي

انتهت المباراة التي جمعت نور عبدالسلام لاعبة التايكوندو، ونظيرتها التركية، بنتيجة 21/20، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي، ورغم خسارتها للمباراة إلا انه كان من الممكن ان تنافس على الميدالية البرونزية، ولكن في حال تأهل التركية رقية إلى النهائي، ولكن خسرت رقية على يد الإسبانية أدريانا إيجلاسياس بنتيجة 39-19 في مباراة نصف النهائي.

خروج الثنائي عمر عصر ودينا مشرف من منافسات زوجي مختلط تنس الطاولة من دور الـ 16.

خرج الثنائي عمر عصر ودينا مشرف، من أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد هزيمتهم في منافسات زوجي المختلط لتنس الطاولة، على يد ثنائي كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1، ضمن فعاليات دور ال16.