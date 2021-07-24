/641855/كارتيرون-يعمل-على-رفع-الحالة-البدنية-وتقسيمة-قوية-للاعبي-الزمالك

أدى محمود عبد الرازق “شيكابالا” وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة في الجيمانزيوم على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بمعسكر برج العرب.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث تدريبات الزمالك.

ويخوض الزمالك تدريباته على ملعب فندق إقامته ببرج العرب، في ظل خوضه معسكرا مغلقا استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويؤدي شيكابالا وحازم إمام تدريبات بدنية بناء على طلب الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل الوصول لحالة بدنية مثالية خلال الوقت الحالي.

تقسيمة قوية للزمالك

كما أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقسيمة فنية خلال تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بمعسكر برج العرب بالإسكندرية استعدادا لخوض مواجهة غزل المحلة بالدوري الممتاز.

وحرص كارتيرون على تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال التقسيمة، مع إيقافها من أجل شرح المطلوب من كل لاعب وتصحيح بعض الأخطاء .

موعد مباراة الزمالك والمحلة

وينتظم الزمالك حاليا في معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادا لمباراة المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكره الحالي، مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي يومي ٢٦ و٢٩ يوليو الحالي على الترتيب.

مباراة الزمالك والمحلة

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة على غزل المحلة لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بالفوز على غزل المحلة فى المباراة المقبلة، لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات.

وهزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدف واستقبلت شباكه 18 هدف، لذا حرص المدرب الفرنسى على تحفيز لاعبيه على ضرورة الاستعداد جيدًا لتلك المواجهة، خاصة بعدما استأنف الفريق تدريباته مساء الجمعة الماضى، على ملعب الراحل حسن الشاذلى بقلعة الشواكيش، نظراً لإجراء عمليات الصيانة فى ملعب نادى الزمالك، بعدما حصل اللاعبون على راحة استمرت لمدة 11 يوماً.