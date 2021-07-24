مصر تطلب رحلات منتظمة من شرم الشيخ والغردقة إلى 3 مدن روسية

جدة - نرمين السيد - نشرت وكالة النقل الجوى الفيدرالية الروسية، على موقعها الرسمى نص خطاب سفارة مصر فى موسكو، الذى وجهته إلى وزارة خارجية روسيا الاتحادية "إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".





وتُخطط إحدى شركة الطيران المصرية، تسيير رحلات جوية من الغردقة وشرم الشيخ إلى 3 مطارات روسية، وأرسلت سفارة مصر فى موسكو، طلب وزارة الطيران المدنى المصرية إلى وزارة خارجية روسيا الاتحادية "إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بتعيين شركة فلاى إيجيبت، كناقل منتظم لدى سلطات الطيران المدنى فى روسيا وفقا لأحكام الاتفاق الثنائى للنقل الجوى بين البلدين. وتحدد الوثيقة أن شركة الطيران المصرية تعتزم تسيير رحلات منتظمة من الغردقة وشرم الشيخ إلى 3 مطارات روسية هى :" فنوكوفو الدولى فى موسكو، ومطار بولكوفو فى سانت بطرسبورغ، ومطار كوروموخ الدولى فى سامارا".

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