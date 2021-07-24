محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات إزالة التعديات

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الاسكندرية محمد الشريف، الأجهزة والجهات التنفيذية والمختصة بتكثيف حملات إزالة التعديات والمخالفات أيا كانت أشكالها ومعاقبة المخالفين، للتيسير على المواطنين والعمل على سلامتهم.





وتمكنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تنفيذا لهذه التوجيهات خلال الحملات الرقابية التى قامت بها خلال أيام عيد الأضحى المبارك بنطاق جميع الأحياء لتحقيق الانضباط تيسيراً على المواطنين، من ضبط 509 حالات إشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وأوضح بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، أن رؤساء الأحياء بالمحافظة نفذوا 9 حملات مكبرة ، حيث قاد حسام الشيخ رئيس حى الجمرك حملتين لإزالة الإشغالات استهدفت الأولى إزالة الإشغالات وتوسعة الطريق بمناطق ميدان عرابى، والتحرير، طريق 26 يوليو، شارع قصر رأس التين، والثانية استهدفت ميدان عرابى، والتحرير، وشارع السيد محمد كريم حيث تم العمل على توسعة الطريق لسيولة الحركة المرورية، وأسفرت الحملتين عن ضبط عدد 120 حالة إشغال.

وشن حى المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود ثلاث حملات لإزالة ورفع الاشغالات وفتح الطريق أمام المارة، الحملة الأولى بشوارع خالد بن الوليد، والمستجد، والسيوف قبلى، ومصطفى كامل، وأمين حسونة، وخالد بن الوليد، وتم ضبط 48 حالة إشغال، والحملة الثانية بشارع 45 بحرى وقبلى، وشارع مصطفى كامل الراس السوداء مرورا بمنطقة السيوف شارع محمد عارف، وعمر مكرم، وعادل مصطفى شوقى، وأمين حسونة، والنخيل، أسفرت عن ضبط 112 حالة إشغال، والحملة الثالثة بمناطق طريق الجيش من شارع 45 إلى شارع الإقبال، ومسجد بدر من ش مصطفى كامل وضبط 94 حالة إشغال.

وفى حى وسط قاد المحاسب رجب النقيدى ثلاث حملات لإزالة الاشغالات و الحواجز، أسفرت عن ضبط 90 حالة إشغال، بدأت الأولى من ميدان محطة مصر، وشوارع احمد محرم ،المينا الشرقية، ابن زنكى، طلعت حرب، وتوجهت الحملة الثانية إلى شوارع : عبد المعطى الخيال، كآمل مرسى، سامى جنينة، بورسعيد ،عرفى ،وعمر لطفى، وتوجهت الحملة الثالثة إلى شوارع فؤاد 'صفية زغلول، سعد زغلول ،طريق الجيش، الإسكندر الأكبر، الناصر محمد، المستشفى الإيطالى ،بوالينو، محرم بك، ميدان الرصافة، وعبد القادر الغريانى، حيث تم إزالة جميع الإشغالات والتعديات، والزام الباعة الجائلين بالأماكن المحددة فى محطة مصر، وإزالة ورفع الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية التى تستخدم لحجز أماكن للسيارات وتعيق المارة.