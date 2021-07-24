حريق فى مطعم نيلى بشارع النيل فى الجيزة والحماية المدنية تحاول السيطرة

اندلع منذ قليل حريق فى مطعم نيلى بشارع النيل فى الجيزة والمطافى تحاول السيطرة عليه. وتلقت الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا باندلاع النيران فى أحد المطاعم النيلية بالجيزة ودفعت بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

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