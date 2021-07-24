/641857/ماذا-قال-حسين-لبيب-لنجوم-الزمالك-في-معسكر-الإسكندرية

حرص حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بصحبة حسين السيد عضو اللجنة ، على زيارة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمقام حاليا في برج العرب مساء أمس.

ويستعرض دوت الخليج زيارة حسين لبيب لمعسكر الزمالك، بالاسكندرية استعدادا لعودة مواجهات الدوري الممتاز.

وعقد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين، حرص خلالها على تحفيزهم قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز، مؤكدا ثقته في قدرة الفريق على تحقيق اللقب، كما طالبهم بالفوز في جميع المباريات المتبقية بالدوري وعدم التفريط في أي نقطة.

كلمة حسين لبيب

وأكد حسين لبيب دعم مجلس الإدارة للفريق والجهاز الفني من أجل التتويج ببطولتي الدوري وكأس مصر، بعد الوصول إلى نصف نهائي الكأس، وصدارة الدوري بفارق كبير على وصيف الدوري الممتاز.

وينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة على غزل المحلة لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بالفوز على غزل المحلة فى المباراة المقبلة، لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات.

وهزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدف واستقبلت شباكه 18 هدف، لذا حرص المدرب الفرنسى على تحفيز لاعبيه على ضرورة الاستعداد جيدًا لتلك المواجهة، خاصة بعدما استأنف الفريق تدريباته مساء الجمعة الماضى، على ملعب الراحل حسن الشاذلى بقلعة الشواكيش، نظراً لإجراء عمليات الصيانة فى ملعب نادى الزمالك، بعدما حصل اللاعبون على راحة استمرت لمدة 11 يوماً.

رفع معدلات اللياقة

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل مواجهة غزل المحلة القادمة.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين، حيث يسعى إلى وصول الفريق لأفضل مستوى بدني.

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية قبل انطلاق تدريبات يوم السبت الماضي على ملعب نادي الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.