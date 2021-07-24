ثأر عمره 93 عامًا .. تاريخ مواجهات مصر أمام الأرجنتين في الأولمبياد

/641858/ثأر-عمره-93-عاما--تاريخ-مواجهات-مصر-أمام-الأرجنتين-في-الأولمبياد

يدخل منتخب الأولمبي، مباراة الغد أمام منتخب الأرجنتين في محاولة تحقيق الفوز، غدا الأحد، في ثاني جولات المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

ويستعرض دوت الخليج آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين، ولمن كان صاحب الأفضلية في النهاية.

وتقابل المنتخبان مرة وحيدة فقط من قبل في الأولمبياد، وذلك يوم 6 يونيو 1928، في نصف نهائي دورة أمستردام.

نتيجة مواجهة مصر والأرجنتين

وتلقى منتخب مصر حينها هزيمة قاسية على يد الأرجنتين، بسداسية دون رد، ليفشل في الوصول للنهائي ويواجه إيطاليا على المركزين الثالث والرابع، وهي المباراة التي انتهت بفوز الآزوري (11-3).

القنوات الناقلة للمباراة

وستقوم قناتي beIN 4K HDR وbeIN Sports HD Xtra 2 بإذاعة مباريات مصر، حيث تم فتح قناتي بي إن سبورتس إكسترا خلال شهر الأوليمبياد على تردد 12604، استقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500، وذلك على القمر الصناعي نايل سات.

مباراة منتخب مصر امام الارجنتين ستذاع غدا عبر قناة Bein Sport Xtra 2

كما يتم بث المباراة أيضاً على قناة bein 4k على قمر سهيل سات عبر تردد 11180 عامودي بمعامل تصحيح الخطأ 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

قائمة المنتخب المصري

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو، وشهدت تواجد الثلاثي الكبار محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش.

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- أسامة جلال- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

اخر مواجهات المنتخب

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب المصري تعادلا غاليا بطعم الفوز على حساب إسبانيا بدون أهداف في مباراة شهدت تألق واضح من خط دفاع الفراعنة والحارس العملاق محمد الشناوي.

وحصول مصر على نقطة ثمينة من بطل أوروبا وأحد المرشحين لحصد الميدالية الذهبية من البطولة بعد تألق واضح من أبناء النيل على رأسهم خط الدفاع والحارس محمد الشناوي.