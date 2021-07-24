15 طلب إحاطة على طاولة صحة النواب ..غدا

تستأنف اللجان النوعية بملس النواب، عقد اجتماعاتها، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، لمناقشة عدد من المقتراحات وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب، كما تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، موضوع طلب الاحاطة المقدم من النائبمحمد سعد الصمودي، بشأن عدم قيام أجهزة وزارة السياحة والآثار بالتنقيب داخل المناطق الاثرية بمحافظة كفر الشيخ والتي تمثل مناطق استراتيجية يمكن الاستفادة منها في مشروعات ذات نفع عام.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اللجان النوعية بالبرلمان غدا الأحد

لجنة الإعلام والثقافة والآثار

كما تناقش اللجنة مناقشة موضوع طلب الاحاطة المقدم من النائب أشرف الشبراو ي، بشأن إيقاف العمل فورا في تل البلامون الآثري بمركز شربين بمحافظة الدقهلية وعدم الموافقة على تحويله لمقلب قمامة.

لجنة السياحة

كما تناقش لجنة السياحة واآثار بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على،طلب الاحاطة المقدم من النائبة نرمين فتحي، بد اروي بشأن عدم الاهتمام الكافي بمنطقة الاهرامات والفنادق المحيطة بها والشوارع المؤدية إليها، وذلك باعتبارها من أهم المناطق السياحية في العالم.

لجنة الصحة

كما تناقش لجنة الصحة خلال اجتماعها برئاسة الدكتور أشرف حاتم، 15 طلب إحاطة، كما تناقش طلبات الاحاطةلمقدمة من :

النائبمحمد نجيب خالد علي دمحم نور الدين، بشأن تأخير تطوير شبكات الغاز بمستشفى الجمالية دقهلية.

النائب محمد نجيب خالد علي دمحم نور الدين، بشأن توفير اجهزة لمستشفى الجمالية دقهلية المركزي.

الجلسة العامة

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، عقد جلساته العامة غدا الأحد الموافق 25\7\2021، لمناقشة تقرير لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إضافة إلى التصديق على مضابط الجلسات، وأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.