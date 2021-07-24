/641860/موسيماني-يعقد-جلسة-مع-لاعبي-الأهلي-استعدادا-للإنتاج
عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز.
ويستعرض دوت الخليج تفاصيل جلسة موسيماني مع لاعبي الأهلي.
شهدت المحاضرة الحديث عن التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد، على استاد «الأهلي we السلام»، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع ٢٤ بمسابقة الدوري الممتاز.
ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز، والمضي قُدمًا في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.
موقف الأهلي في الدوري
ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج الحربي وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 24 جولة ، بعدما حقق الفوز في 15 مباراة على حساب فرق « مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة ».
وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي» والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.
خطة تدعيم الفريق الأول بالأهلي
تأتي تحركات النادي في هذا الصدد في ضوء استراتيجية العمل التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع محمود الخطيب ، رئيس النادي ، وخالد بيبو ، مدير قطاع الناشئين، وميشال بروكيش ، المدير الفني للقطاع، وفى حضور لجنة التخطيط ، وذلك لتطوير قطاع الناشئين بالنادي ، ومد الفريق الأول بالعناصر المميزة وفقًا للخطة الموضوعة التي تعتمد على عدة محاور، منها تطوير قدرات مدربي القطاع بما يتناسب مع التطور الحادث في عالم التدريب ، وتوفير وسائل وأدوات التدريب الحديثة ، مع الاستعانة بالوسائل البصرية والسمعية في إعداد المدربين، وتطوير البنية التحتية للقطاع، بما يضمه من ملاعب للتدريب وصالات.
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