/641861/حسين-الشحات-ينتظم-في-التدريبات-الجماعية-للأهلي

شارك حسين الشحات، لاعب جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في دريبات الفريق الجماعية اليوم السبت، وذلك بعدتعافية من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة السابقة، والتي منعته من المشاركة في المباراة السابقة للنادي الأهلي أمام فريق البنك الأهلي، ويعرض دوت الخليج التفاصيل

حسين الشحات ينتظم في تدريبات الأهلي

انتظم حسين الشحات في التدريباات الجماعية للنادي الأهلي، ضمن استعدادات المارد الأحمر لمباراته القادمة أمام فريق الانتاج الحربي، ضمن منافسات المباريات المؤجلة للفريق الأحمر في بطولة الدولاري العام، وظهر حسين الشحات وهو يشارك مع زملائه في الفريق بالتدريبات الجماعية الخاصة بالمارد الأحمر.

يذكر أن حسين الشحات، كان قد اشتكى من الإصابة في ركبته، وأكدت الإشاعات التي أجراها الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، إصابة الشحات بجزع من الدرجة الأولى بالرباط الداخلي للركبة، قبل أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام الماضية، وأصبح جاهزا لخوض مباراة الأهلي القادمة أمام فريق الانتاج الحربي.

تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

توج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث التقى المارد الأحمر مع فريق كايزر تشيفز في نهائي البطولة، وتمكن الفريق الأحمر التغلب على نظيره الجنوب إفريقي، حيث انتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 3/0، ليتربع على صداراة الفرق الأكثر تتويجا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 10 بطولات، وحصل لاعب كايزر تشيفز على البطاقة الحمراء في نهاية الشوط، واستطاع لاعبي الأهلي تسجيل ثلاثية نظيفة في الشوط الثاني من المباراة.

مشوار تأهل الأهلي إلى نهائي إفريقيا

تغلب الأهلي على فريق الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة، واستطاع الفريق الأحمر التغلب على نظيره التونسي في مبارتي الذهاب والعودة، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي بهدف دون رد، ثم حقق الفوز في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة، ليحجز مقعدا في نهائي البطولة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام فريق الانتاج الحربي

في حراسة المرمي: علي لطفي

في خط الدفاع: على معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – محمد هاني.

في خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية – حمدي فتحي.

في خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي أفشة– محمود كهربا.

في خط الهجوم: محمد شريف.