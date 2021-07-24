صور - إخلاء عقار مائل من 16 طابق بمنطقة السيالة وسط الإسكندرية 

جدة - نرمين السيد - أصدر حى الجمرك بالإسكندرية مساء اليوم السبت قرارا بإخلاء عقار مكون من 16 طابق وعدد من العقارات المجاورة له بمنطقة السيالة، وذلك بعد حدوث ميل واضح به دون حدوث إصابات أو خسائر.





تلقت غرفة عمليات حى الجمرك بلاغا يفيد حدوث ميل بعقار بشارع خطاب بمنطقة السيالة وانفصاله عن العقار المجاور له، وانتقل مسئولى الحى وضباط قسم شرطة الجمرك وإدارة الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ. وتبين من الفحص، إن العقار المشار إليه حديث البناء ومكون أرضى و16 طابقًا، وحدوث ميل وانفصاله عدة سنتيمترات عن العقار الملاصق له والمكون من 18 طابقًا، وحدوث تصدع وشروخات به وذلك دون إصابات أو خسائر حتى الآن. وأصدر حى الجمرك قرارا بإخلاء العقار من السكان، ويجرى حاليا تنفيذ القرار بالعقار وعدد من العقارات المجاورة له، لحين التأكد من سلامة العقار وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

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