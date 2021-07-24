محافظة الدقهلية : حركة تنقلات محلية تشمل مدن ومراكز وأحياء المحافظة

وأكد المحافظ، فى تصريح له اليوم أن الحركة تأتى فى إطار توجهات الدولة بضخ دماء جديدة، ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية وكذلك التدوير الوظيفى للاستفادة من الخبرات المتبادلة وإتاحة كوادر جديدة للعمل التنفيذى.
وأشار المحافظ إلى أن الحركة تمت على أسس من العدالة والشفافية فى اختيار وتعيين القيادات، وتصعيد المتميزين وتهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية والديوان العام، من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات احتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدى لأى مخالفات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة.
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