وقال محافظ قنا أشرف الداودى فى تصريح اليوم السبت، إن كارت الفلاح يهدف إلى تطوير الخطط التنموية الزراعية التى يتم تنفيذها بالمحافظة مع إمكانية إضافة خدمات ومشروعات أخرى متعلقة بالمزارعين، بالإضافة إلى ترشيد الدعم وتوصيله إلى مستحقيه، وضمان سهولة صرف الأسمدة والحصول على القروض الزراعية للمزارعين.
وأشار إلى ضرورة عقد ندوات وحملات إرشادية لتوعية المزارعين بأهمية كارت الفلاح ومميزاته وطريقة استعماله وكيفية الحصول عليه والتعامل معه، مناشدا المزارعين إلى ضرورة التوجه إلى مديرية الزراعة بقنا لتسجيل الحيازات الزراعية، ثم الحصول على هذا الكارت الذكى.
وشدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات محددة تجاه من يتخلف عن تسجيل بياناته.
من جانبه، قال وكيل وزارة الزراعة بمحافظة قنا أشرف عبد الرازق، إن إجمالى عدد الحائزين لكارت الفلاح على مستوى المحافظة يبلغ 197 ألفا و745 حائزا، ويجرى الانتهاء من إجراءات الحيازة لـ1.320 شخصا بمعرفة الإدارات الزراعية، مشيرا إلى أن عدد الاستمارات المسجلة بالرقم القومى هو 115 ألفا و844 استمارة، وإجمالى الاستمارات المعتمدة هو 110 آلاف و639 استمارة، وعدد الكروت المطبوعة هو 82 ألفا و646 كارت فلاح، وعدد كروت "الفلاح- ميزة" هو 8.830 كارتًا بإجمالى 91 ألفا و476 كارتًا تم توزيعه من قِبل البنك الزراعى المصرى على المزارعين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطبيق منظومة كارت الفلاح بداية من الموسم الزراعى الشتوى القادم بقنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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