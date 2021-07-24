تطبيق منظومة كارت الفلاح بداية من الموسم الزراعى الشتوى القادم بقنا

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة قنا قرب الانتهاء من إجراءات منظومة كارت الفلاح وسرعة تفعيله، بداية من الموسم الزراعى الشتوى القادم لتوزيع الأسمدة على حاملى الكروت، لما لها من دور فعَّال فى بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التى تنتجها تلك الأراضى على مستوى المحافظة، وذلك بهدف تفعيل خطوات التحول الرقمى، وتطوير نظم الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.





وقال محافظ قنا أشرف الداودى فى تصريح اليوم السبت، إن كارت الفلاح يهدف إلى تطوير الخطط التنموية الزراعية التى يتم تنفيذها بالمحافظة مع إمكانية إضافة خدمات ومشروعات أخرى متعلقة بالمزارعين، بالإضافة إلى ترشيد الدعم وتوصيله إلى مستحقيه، وضمان سهولة صرف الأسمدة والحصول على القروض الزراعية للمزارعين.

وأشار إلى ضرورة عقد ندوات وحملات إرشادية لتوعية المزارعين بأهمية كارت الفلاح ومميزاته وطريقة استعماله وكيفية الحصول عليه والتعامل معه، مناشدا المزارعين إلى ضرورة التوجه إلى مديرية الزراعة بقنا لتسجيل الحيازات الزراعية، ثم الحصول على هذا الكارت الذكى.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات محددة تجاه من يتخلف عن تسجيل بياناته.

من جانبه، قال وكيل وزارة الزراعة بمحافظة قنا أشرف عبد الرازق، إن إجمالى عدد الحائزين لكارت الفلاح على مستوى المحافظة يبلغ 197 ألفا و745 حائزا، ويجرى الانتهاء من إجراءات الحيازة لـ1.320 شخصا بمعرفة الإدارات الزراعية، مشيرا إلى أن عدد الاستمارات المسجلة بالرقم القومى هو 115 ألفا و844 استمارة، وإجمالى الاستمارات المعتمدة هو 110 آلاف و639 استمارة، وعدد الكروت المطبوعة هو 82 ألفا و646 كارت فلاح، وعدد كروت "الفلاح- ميزة" هو 8.830 كارتًا بإجمالى 91 ألفا و476 كارتًا تم توزيعه من قِبل البنك الزراعى المصرى على المزارعين.