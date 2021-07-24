التفاصيل الكاملة لوفاة طالبة الثانوية العامة بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - وفاة طالبة المنوفية

وقد لفظت طالبة الثانوية العامة منار محمد عبد الباقى أنفاسها الأخيرة أثناء دخولها لجنة امتحان مادة الفيزياء، وذلك بعد أن سقطت فى حالة اغماء تم نقلها إلى مستشفى منوف العام على إثرها.

وجرى نقل الطالبة إلى المستشفى ليتبين أنها متوفية وليست فى حالة اغماء، وتم إخطار اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة عن الواقعة.

سبب الوفاة

بعد اكتشاف سقوط الطالبة أثناء دخول اللجنة مغشياً عليها، تم إجراء الإسعافات الأولية فى محاولة لإفاقتها من قبل الزائرة الصحية، وجرى استدعاء سيارة إسعاف فوراً، وتم نقلها إلى مستشفى منوف العام، لكن فاضت روحها إلى بارئها، إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وقد كشف التقرير الطبى الأولى للطالبة المتوفية تفاصيل حالة الوفاة، وجاء فى نصه: "حضرت المرحومة إلى استقبال مستشفى العام لتوقيع الكشف الطبى عليها تبين أن النبض غير محسوس والضغط غير مسموع مع اتساع كامل بحدقة العين وعدم استجابتها للضوء ولا توجد أى علامة من علامات الحياة وعليه تم نقل المذكورة إلى المشرحة وإبلاغ النيابة باتخاذ اللازم".

حقيقة وفاة الطالبة بسبب صعوبة الامتحان

نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى وعدد من المواقع الإخبارية بشأن وفاة الطالبة منار محمد عبد الباقى بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، إذ أنه تم نقلها إلى المستشفى قبل بدء لجنة الامتحان الساعة العاشرة صباحًا.

نعى وزارة التعليم

من جانبه نعى مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة المنوفية أحمد سويد الطالبة منار محمد عبد الباقى بلجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية، بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم السبت.

مناظرة جثة الطالبة

هذا وقد تم رصد تجمع عدد كبير من أهالى قرية كفر بلمشط التابعة لمركز منوف مسقط رأس الطالبة، أمام المستشفى برفقة أفراد أسرتها وذويها بغرض مناظرة جثة الطالبة المتوفية وتسلم الجثمان لدفنها فى مسقط رأسها فى قرية كفر بلمشط فى مركز منوف بمحافظة المنوفية.

تعليق والد الطالبة منار

من جانبه سرد والد الطالبة منار محمد عبد الباقى تفاصيل حول وفاة ابنته، حيث أكد أنها استيقظت وأدت صلاة الفجر وذهبت إلى المدرسة فى الصباح دون ظهور أية علامات تعب عليها.

ولفت الوالد إلى أن والدة الطالبة متوفاة منذ 8 سنوات وكانت محبوبة من الجميع، مشيراً إلى أنها كانت من المتفوقات بين أقرانها فى المدرسة وكانت تحلم بدخول كلية الهندسة، واختتم تصريحه داعيا لابنته بالرحمة وإلهامه بالصبر والسلوان.

تشييع جثمان الطالبة

ووسط حالة عارمة من الحزن تسلم أهل الطالبة جثمانها من مستشفى منوف العام بعد استصدار تصريح دفن جثمانها من نيابة مركز منوف بإشراف المستشار محمد أبو خضرة، وقد جرى دفن الراحلة بمقابر الأسرة بقرية كفر بلمشط وشارك الأهل والأصدقاء فى وداعها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة.