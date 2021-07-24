الداخلية: ضبط 431 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة في مداهمات أمنية (فيديو)

يبرز فيديو جهود الشرطة في تحقيق رسالة الأمن، على مدار أسبوع، حيث نجحت أجهزة الأمن في استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية)، ضُبط خلالها (47) متهما، وبحوزتهم (22 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 11 قطعة سلاح أبيض) وضبط (27) قضية إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ (4774) حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت الجهود فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عن ضبط (431) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – السويس - الدقهلية – القليوبية – كفر الشيخ – المنيا – سوهاج – قنا – الشرقية – المنوفية – الأقصر – دمياط – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد - أسوان) وبحوزتهم (260 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (شروع فى قتل - سلاح - مخدرات- سرقة بالإكراه) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود خلال أسبوع فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط (920) قطعة سلاح نارى أبرزها ( 89 بندقية آلية – 143 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 44 مسدس – 644 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 110 خزينة – 1202 قطعة سلاح أبيض).