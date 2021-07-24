فيديو - بالبنط العريض: سارة ويتسن تساند الإخوان والإرهابيين ضد مصر

جدة - نرمين السيد - ناقش الإعلامى حسام فاروق، مقالا تم نشره فى مجلة "فورين أفيرز الأمريكية" تحت عنوان "منع التمويل الأمريكى عن مصر"، للكاتبة "سارة ليا ويتسن"، ثم تكرر نشره بعد أسبوع بعنوان آخر لكاتب أمريكى فى مجلة "فورين بولسى"، ووصف فاروق أنه ليس صدفة أن يتكرر نشر المقال بصياغة أخرى.





وأوضح فاروق خلال تقديم برنامجه "بالنبط العريض" الذى يُعرض على الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن صاحبة المقال "سارة ليا ويتسن" المدير التنفيذى لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربى، هى أحد أبرز الشخصيات القريبة من جماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى تقديم خدماتها بشكل معلن للجماعة، وذكر فاروق أن الكاتبة اعتادت أن تنحاز لجماعة الإخوان وتتجاهل العنف الذى تورطت فيه خلال السنوات الأخيرة. وتابع :"هناك علاقة مشبوهة بين التنظيم الدولى لجماعة الإخوان ومنظمة هيومن رايتس ووتش التى كانت تعمل بداخلها الكاتبة سارة ويتسن والتى تزعم أنها حقوقية وتدافع عن الإخوان أكثر من الجماعة نفسها". وذكر أن "سارة ويتسن" هاجمت جهود مكافحة الإرهاب فى سيناء، ووصفت الإرهابين بأنهم "معارضة".

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