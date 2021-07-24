قومى المرأة يهنئ شريفة شريف لاختيارها ضمن خبراء الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - هنأ المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، الدكتورة شريفة شريف المديرة التنفيذية للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، لاختيارها ضمن 24 خبيراً بلجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة.





وأعربت الدكتورة مايا مرسى، فى بيان أصدرته اليوم السبت، عن بالغ سعادتها وفخرها لوصول الدكتورة شريفة شريف،إلى هذا المنصب المهم الذى يعد إضافة وتمثيلاً مشرفاً لمصر فى الهيئات والمؤسسات الدولية، ويعكس ما تمتلكه الدكتورة شريفة شريف من خبرات كبيرة ومقومات متميزة تؤهلها لتقلد أى منصب دولى وإثبات ذاتها ونجاحها، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.

يذكر أن الدكتورة شريفة شريف شغلت منصب وكيلة الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ورئيس قسم الإدارة العامة بجامعة المستقبل فى مصر، وأستاذ مساعد فى العديد من الجامعات بالإضافة إلى توليها رئيسة مركز أبحاث واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتعمل الدكتورة شريفة شريف منذ أكثر من 20 عامًا فى مجالات الإدارة العامة، والمسئولية الاجتماعية للشركات، والتنمية المستدامة، وريادة الأعمال الاجتماعية، والإدارة البيئية، والحوكمة.