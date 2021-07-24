لينك شغال نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس دبلوم تجارة وصناعة وزراعة...

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات صحفية، أن أعمال المراجعة للدرجات سارية في جميع الكنترولات علي مستوي الجمهورية تمهيدًا لإعلان نتائج التعليم الفني وأسماء الطلاب الأوائل علي مستوي الجمهورية وذلك قبل نهاية الشهر الجاري وتحديدًا يوم التاسع والعشرون من يوليو 2021، مؤكدًا الأمور تسير بشكل طبيعي في لجان التصحيح والمراجعة والرصد لدرجات الطلاب حتي يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2021.

هنا لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس ، يكون عبر الاستخدام للشبكة العنكبوتية، حيث قد وفرت الجهة المعنية طريقة إلكترونية أون لاين يستطيع طالب الدبلوم أن يصل من خلالها على نتيجته الدبلومات الفنية، وبالتفصيل عبر خطوات هذه الطريقة، وعن كيفية الاستعلام عن بيانات الدرجات نتحدث بالتفصيل في الفقرات القادمة.

وأكدت المصادر أن لجان التصحيح تعكف في الوقت الحالي على مراجعة ورصد الدرجات الخاصة بكل شعبة وتحديد الأسماء الأوائل في نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2021.

للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2021 << أضغط هنا >>