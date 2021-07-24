/641868/أكبر-لاعبة-في-أولمبياد-طوكيو-تخطط-للمشاركة-في-باريس-2024

كشفت الأسترالية ماري هانا، صاحبة الـ 66 عام، وهي صاحبة أكبر سن يشارك في بطولة الأولمبياد، عن تخطيطها في المشاركة في النسخة القادمة الصيفية 2024 بباريس.

ويرصد دوت الخليج أبرز أرقام ماري هانا في بطولة الأولمبياد.

تمتلك هانا أربعة أحفاد وهي أكبر بفارق 54 عاما عن أصغر منافسة في الدورة الحالية وهي لاعبة تنس الطاولة السورية هند ظاظا (12 عاما) ورغم ذلك فإنها لم تفقد الأمل في إمكانية الفوز بميدالية أولمبية.

عدد مشاركات هانا في الأولمبياد

وتنافس هانا في مسابقة الترويض وهي واحدة من ثلاث مسابقات للخيول في الدورة وهي المسابقات الأولمبية الوحيدة التي لا تفرق بين الرجال والنساء وكثيرا ما ينافس فيها رياضيون تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

وقالت هانا بعد المشاركة في الأدوار التأهيلية اليوم السبت "لا أعرف ما الذي أفعله بنفسي أيضا ، أقوم بهذا منذ مدة طويلة جدا ، ركوب الخيل رياضة رائعة يمكنك ممارستها بغض النظر عن عمرك أو نوعك".

وردا على سؤال حول رغبتها في المشاركة الأولمبية للمرة السابعة في باريس 2024 قالت هانا "نعم بالتأكيد ، تتبقى ثلاثة أعوام فقط، إلا في حالة انهيار جسمي فإنني بالتأكيد أخطط للمشاركة في ألعاب باريس".

موقف هانا في أولمبياد طوكيو

واختتمت هانا: "دائما أحلم بأداء ونتائج أفضل في المنافسة المقبلة وأستمر في بذل أقصى جهد مستطاع ، كما أن المشاركة في الألعاب الأولمبية مهم أيضا ، مجرد التواجد هنا شيء كبير".

وبعد الجولة الأولى من تصفيات الترويض اليوم السبت تحتل أستراليا المركز 12 بين 14 فريقا تنافس في هذه البطولة.

رياضين آخرين كبار مشاركين

وهناك رياضيون مخضرون آخرون بعيداً عن الفروسية، مثل سانتياجو لانجي (59) من فريق الإبحار الأرجنتيني، الرامي التايلاندي سافاتي سريسثابورن (58)، لاعبة كرة الطاولة اللوكسمبورجية من أصل صيني ني شياليان (58)، الرامي الكويتي عبدالله الرشيدي (57)، وإنريكي فيجيروا (57) من فريق الإبحار البورتوريكي.