محافظ الغربية: تنفيذ 485 مشروعا بتكلفة 2.1 مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الأسبوعى، بمكتبه مع أعضاء وحدة (حياة كريمة) بالمحافظة، بحضور حسين الجندى السكرتير العام، ونجوى العشيرى السكرتير المساعد.

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، نسب تنفيذ المشروعات المدرجة بالمبادرة والتى تم البدء فيها، إلى جانب آليات البدء فى عدد من المشروعات الأخرى عقب انتهاء مشروعات البنية التحتية.

وأكد المحافظ الاهتمام بتنفيذ مشروعات البنية التحتية بتلك القرى الأكثر احتياجاً، مشيرا إلى أنه سيتم رصف 54 طريقا بتكلفة 231.5 مليون جنيه، بجانب تنفيذ مشروعين بقطاع الاتصالات بتكلفة 82.8 مليون جنيه ومشروعين تابعين لقطاع الكهرباء بتكلفة 6.7 مليون جنيه.