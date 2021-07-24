/641876/لميس-الحديدى-الناس-فى-الإسكندرية-والساحل-فوق-بعض-ولازم-يكون-فى-تباعد

تحدثت الإعلامية لميس الحديدى على الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن كثرة أعداد المواطنين الموجودين فى الإسكندرية أو الساحل الشمالى، قائلة: المشهد كان رهيب، الناس كانت فوق بعضها، كل المدن الساحلية شهدت اكتظاظ بالمقبلين على الشواطيء.

لميس الحديدى تعلق على زيادة أعداد المصيفين فى الإسكندرية وأضافت الإعلامية لميس الحديدى خلال اللقاء: مش هقدر أقول حاجة فى مشهد زى ده ولا أقول للناس ماتروحوش لأن الناس فى الإجازات وخاصة الأعياد ومع ارتفاع درجات الحرارة راحت للشواطيء خاصة مع انكسار موجة كورونا الثالثة. لميس الحديدى: لازم الناس تحافظ على التباعد واستكملت الإعلامية لميس الحديدى حديثها قائلة: لازم تخلوا مسافات بين الناس وتحافظوا على التباعد وإرتداء الكمامات مع ضرورة تلقى اللقاح، كورونا لسه مخلصتش رغم تراجع الأعداد وأصبحت ضعيفة لكن فى موجة أخرى فى سبتمبر لازم ناخد بالنا وربنا يستر. وفى نهاية حديثه قالت:العالم كله اتطعم وشوفوا المشاهد فى بريطانيا ودول أخرى طعموا نسبة 70-80%، وأتوقع زيادة معدلات التطعيم فى مصر مع بداية التصنيع المحلى للقاح سينوفاك نهاية أغسطس.

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