/641875/شوقي-غريب-مباراة-الأرجنتين-صعبة-ونتمنى-أن-نتخطاها

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، عن صعوبة المباراة المقبلة أمام الأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية التي افتتحت أمس الجمعة في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات شوقي غريب قبل مواجهة المنتخب الأرجنتيني في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من الأولمبياد.

وقال غريب في تصريحات للمركز الإعلامي للبعثة المصرية المتواجدة في طوكيو، إن المنتخب الأرجنتيني سيسعى بكل قوة لتعويض خسارته أمام المنتخب الأسترالي في المباراة الأولى، وهو الأمر الذي يجعل المباراة صعبة.

وكان المنتخب المصري قد خاض مرانه الأول استعدادا للأرجنتين، وذلك عقب حصول الفريق على راحة بعد نهاية المباراة الأولى أمام إسبانيا بالتعادل السلبي أول أمس الخميس.

موعد مباراة مصر والأرجنتين

ويواجه المنتخب المصري نظيره الأرجنتيني، غدًا الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة والتي تضم أيضا منتخبا إسبانيا وأستراليا.

قائمة المنتخب الأولمبي

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو، وشهدت تواجد الثلاثي الكبار محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش.

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان بيكهام - أسامة جلال - كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

نتيجة مباراة مصر وإسبانيا

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب المصري تعادلا غاليا بطعم الفوز على حساب إسبانيا بدون أهداف في مباراة شهدت تألق واضح من خط دفاع الفراعنة والحارس العملاق محمد الشناوي.

وحصول مصر على نقطة ثمينة من بطل أوروبا وأحد المرشحين لحصد الميدالية الذهبية من البطولة بعد تألق واضح من أبناء النيل على رأسهم خط الدفاع والحارس محمد الشناوي.