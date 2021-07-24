تدشين كنيسة القديس ماريوحنا الحبيب بقرية الحما

جدة - نرمين السيد - جرت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسى قبل بدء القداس حيث تم تدشين ثلاثة مذابح بالكنيسة، المذبح الرئيسى على اسم القديس يوحنا الإنجيلى الرسول، والمذبح البحرى على اسم القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل، والمذبح القبلى على اسم القديس مكاريوس.

شمل التدشين أيضًا أيقونة حضن الآب البانطوكراتور (ضابط الكل) الموجودة فى شرقية كل مذبح من المذابح الثلاثة وحامل الأيقونات بأيقوناته كذلك أيقونات الكنيسة إلى جانب عدد من أوانى الخدمة، تلاها صلاة القداس الإلهى بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة والشعب.

وفى السياق نفسه تمت عقب صلاة الصلح، رسامة عدد ستة عشر من أبناء الكنيسة فى رتبة (مرتل) ومنح خمسة شمامسة رتبة (قارئ).

وأزاح الأنبا "إسحق"، الستار عن اللوحة التذكارية التى تؤرخ لتدشين الكنيسة قبل أن تبدأ صلوات التدشين.