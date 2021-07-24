جدة - نرمين السيد - جرت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسى قبل بدء القداس حيث تم تدشين ثلاثة مذابح بالكنيسة، المذبح الرئيسى على اسم القديس يوحنا الإنجيلى الرسول، والمذبح البحرى على اسم القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل، والمذبح القبلى على اسم القديس مكاريوس.
شمل التدشين أيضًا أيقونة حضن الآب البانطوكراتور (ضابط الكل) الموجودة فى شرقية كل مذبح من المذابح الثلاثة وحامل الأيقونات بأيقوناته كذلك أيقونات الكنيسة إلى جانب عدد من أوانى الخدمة، تلاها صلاة القداس الإلهى بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة والشعب.
وفى السياق نفسه تمت عقب صلاة الصلح، رسامة عدد ستة عشر من أبناء الكنيسة فى رتبة (مرتل) ومنح خمسة شمامسة رتبة (قارئ).
وأزاح الأنبا "إسحق"، الستار عن اللوحة التذكارية التى تؤرخ لتدشين الكنيسة قبل أن تبدأ صلوات التدشين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدشين كنيسة القديس ماريوحنا الحبيب بقرية الحما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.