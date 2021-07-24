محافظ الغربية يتابع عددا من المشروعات بطنطا

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، مساء اليوم، عددا من المشروعات الجارية بطنطا، وتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.





وذكرت المحافظة فى بيان اليوم، أن المحافظ تفقد أيضا شارع الإسكندرية والذى يُعَدْ أهم المحاور المرورية فى المحافظة كونه يربط بين الطريق السريع القادم من الإسكندرية ومتجهاً لميدان المحطة والسيد البدوى، ويتم تطويره بتكلفة مالية قدرها ١٨) مليون جنيه.

وتفقد المحافظ، الطريق المؤدى إلى المنطقة اللوجستية وطريق الملاحة بدايةً من كوبرى هيلانة حتى كوبرى شنودة، حيث تم رفع كافة الإشغالات من على جانبى الطريق وإغلاق مقهى لتعديه على أملاك الرى، موجهاً رئيس مركز ومدينة طنطا بدهان واجهة منفذ الأمن الغذائى التابع لمشروع البيض بقرية كفر الشيخ سليم، حيث تتكون المحطة من 8 عنابر 2 لتربية الأمهات و6 للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من 3 خطوط، مقامة على مساحة 14 قيراطا بتكلفة إجمالية 76 مليون جنيه.

وتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة العجيزى، حيث وجه رئيس حى أول طنطا بمراجعة نظافة الشوارع المحيطة بالمشروع وإنشاء حوض لإلقاء القمامة بمساكن الأوقاف، كما وجه بعمل باكيات جديدة بجوار الباكيات الموجودة بجانب السكة الحديد لنقل الباعة الجائلين من سوق العجيزى إليها.

واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد شارع السكة الجديدة وميدان السيد البدوى والذى بواسطة تم الانتهاء من تطويره بنسبة 99%، ووجه المحافظ رئيس حى أول طنطا برفع كافة الإشغالات وإبلاغ عمليات المرور بمنع انتظار السيارات بجوار الممشى المؤدى إلى المسجد الأحمدى.

رافق المحافظ فى جولته المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، عادل داوود رئيس حى أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا.