فيديو - محافظ الإسكندرية : عقار السيالة المائل صادر له 18 قرار إزالة

جدة - نرمين السيد - قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن عقار السيالة المائل والمكون من 17 طابقًا صادر له 18 قرار إزالة، مشيرًا إلى أن العقار شهد ميلًا بمقدار 20 سم عن المجاور له ومكون من طابق أرضى و17 طابق آخرين وتم وبناءه فى عام 2016 وجميعه مخالف.





وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "ON- E"، اليوم السبت: "أننا قمنا بإزالة الطابق 17 فوق الأرضى لخلوه من السكان لكن بقية الأدوار لم نتمكن من إزالتها لوجود سكان بها بعدد 34 أسرة مقيمة بالعقار". تابع: "قمنا بتجهيز مدرستين مجاورتين للعقار ووضعنا بهما أسرة للأسر الذين لا يملكون محل آخر للسكن وبالفعل أرسلنا لجنة ولا زالت تقوم بعملها حتى الآن من كلية الهندسة فى محل العقار"، وأكدت على ضرورة إزالة ثمانية أدوار علوية تخفيفًا للأحمال.

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