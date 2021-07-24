التنمية المحلية: تركيب 68 ألف قطعة ترشيد مياه بالمساجد وفرت 50% من الاستهلاك

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه جرى تركيب 40 ألف عداد مسبق الدفع بالمساجد الأهلية والكنائس، لتوفير 100 مليون جنيه سنويا.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى عبر برنامجها المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم تركيب 25 ألف عداد مسبق الدفع فى المساجد والكنائس فى العام المالى الحالى، ساهمت فى توفير حوالى 60 مليون جنيه.
وتابع، أنه جرى تركيب 68 ألف قطعة ترشد مياه فى أكثر من 45 ألف مسجد ما يوفر 50% من ترشيد المياه، وهناك صيانة دورية على المياه بالمساجد، بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه والشرب.
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