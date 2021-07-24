/641877/موعد-مباراة-المنتخب-الأولمبي-والأرجنتين-في-أولمبياد-طوكيو-2020

يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت قيادة شوقي غريب، المدير الفني للفريق، مع نظيره منتخب الأرجنتين، غدا الأحد، ضمن منافسات ثاني مباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويعرض دوت الخليج موعد المباراة والقنوات الناقلة: موعد مباراة مصر والأرجنتين والقنوات الناقلة.

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب الأرجنتين، في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

تبث المباراة عبر قناتي beIN 4K HDR وbeIN Sports HD Xtra 2.

التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبي في مباراة الأرجنتين قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، إجراء عدة تغيرات في تشكيل الفراعنة أمام منتخب الأرجنتين، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو.

التشكيل المتوقع

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد فتوح – أحمد حجازي – محمود حمدي الونش – كريم عراقي.

في خط الوسط الدفاعي: أكرم توفيق – أسامة جلال – إبراهيم عبدالله.

في خط الهجوم: رمضان صبحي – صلاح محسن – طاهر محمد طاهر.

شوقي غريب في مباراة منتخب الأرجنتين

تمكن منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، من خطف نقطة ثمينة أمام منتخب إسبانيا المرشح الأول للحصول على الميدالية الذهبية في دورة الأالعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، في المباراة التي جمعتهم الأربعاء الماضي ضمن منافسات دور المجموعات من أولمبياد طوكيو، وخاض الفراعنة المباراة بتشكيل دفاعي، ووعد شوقي غريب المدير الفني للفريق بإجراء عدة تغيرات في مباراة الأرجنتين لتحسين أداء الفريق.

نتيجة مباراة مصر وإسبانيا

التعادل السلبي يحسم مباراة المنتخب الأولمبي وإسبانيا يذكر أن منتخبنا الوطني الأولمبي، تمكن من الحصول على نقطة ثمينة في مباراته أمام منتخب إسبانيا، ضمن منافسات دور المجموعات من دور الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في أولى مبارياتهما في البطولة.

وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، بينما تعرض منتخب الأرجنتين للهزيمة بهدفين نظيفين على يد منتخب أستراليا.