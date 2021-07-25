استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021

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عمر شويل - جدة فاتورة التليفون الأرضي. أصدرت الشركة المصرية للاتصالات WE. فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2021. وطالبت الشركة عملائها من أصحاب التليفون الأرضي. بالاستعلام عن قيمة فاتورة يوليو 2021. والتي تتضمن تحصيل الفاتورة عن أخر ثلاثة أشهر وهي أبريل ومايو ويونيو، حيث تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاثة أشهر.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021 :-

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، بأكثر من طريقة وهذه الطرق هي:-

1- من خلال الدخول على الموقع الالكتروني للشركة المصرية للاتصالات WE، ثم ادخال كود المحافظة ثم رقم التليفون.

2- من خلال الاتصال بالرقم الساخن 19777 بسعر المكالمة العادية برقم التليفون الأرضي.

أما عن كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي:-

فقد أتاحت الشركة المصرية للاتصالات أكثر من طريقة أمام عملاء التليفون الأرضي، لدفع فاتورة التليفون الأرضي وهذه الطرق هي:-

1- عن طريق الذهاب مباشرة إلى منافذ التحصيل التابعة للشركة المصرية للاتصالات والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

2- عن طريق إحدي شركات الدفع الالكتروني مثل فوري.

3- يمكن دفع الفاتورة الكترونياً عن طريق الموقع الالكتروني للشركة المصرية للاتصالات.

وتمنح الشركة المصرية للاتصالات لعملائها فترة سماح. لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي، فإذا لم يقم العميل بدفع قيمة الفاتورة خلال فترة السماح، يتم تحويل التليفون الأرضي إلى استقبال فقط، بحيث يستطيع العميل الرد على المكالمات الأتية له من الخارج، وإذا ما أستمر العميل في الامتناع عن سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي، فيتم قطع الخدمة عنه لحين سداد قيمة الفاتورة.

ويبلغ عدد مشتركي التليفون الأرضي من الشركة المصرية للاتصالات ما يقرب من 10 ملايين مشترك، وتسعي الشركة المصرية للاتصالات إلى اكتساب عملاء جدد، من خلال التسهيلات التي تقوم بمنحها للعملاء والتي تتضمن عدم تحمل العميل لأية رسوم عند القيام بالتقديم على تركيب تليفون أرضي.

كذلك فقد شقت الشركة المصرية طريقها بنجاح نحو خدمات المحمول، وعلى الرغم من المنافسة الشرسة التي تواجهها الشركة من شركات المحمول الثلاث العاملة في مصر وهي شركات أورانج، واتصالات مصر، وفودافون، إلا أنها قد استطاعت اجتذاب الملايين من العملاء في خدمة الهاتف المحمول.