/641878/كشري-كلنا-نعرف-أصحاب-اتهام-المدربين-الأهلاوية-بالتفويت-نادييهم-لا-يحصد-بطولات

علق أحمد كشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، على حقيقة تفويت مباراة الأهلي والمقرر لها مساء غدًا الأحد على استاد الأهلي في السلام ضمن مؤجلات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات أحمد كشري.

وقال أحمد كشري في مداخلة هاتفية في برنامج "ملعب البلدوزر" الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة الشمس: "زهقنا من الكلام ده، وقالوه كتير على الكابتن عماد النحاس ومحمد عبدالجليل اللي عمل مباراة كبيرة أمام الأهلي".

تصريحات كشري

وأضاف: "الجميع يعلم من وراء تلك التصريحات ومن يقول ذلك هم موجهين واللي بيقول كدة النادي بتاعه مبيحققش بطولات".

وتابع: "أنا في أخر الجدول وهحارب أمام الأهلي على المكسب ولو خرجت أمام الأهلي بالتعادل سيكون إنجاز وأنت بتلاعب الأهلي وليس فرق قليلة".

قائمة الأهلي في مواجهة الإنتاج

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني.

هدف الأهلي في المباراة

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز، والمضي قُدمًا في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج الحربي وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 24 جولة، بعدما حقق الفوز في 15 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي» والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

حسين الشحات ينتظم في تدريبات الأهلي

انتظم حسين الشحات في التدريباات الجماعية للنادي الأهلي، ضمن استعدادات المارد الأحمر لمباراته القادمة أمام فريق الانتاج الحربي، ضمن منافسات المباريات المؤجلة للفريق الأحمر في بطولة الدولاري العام، وظهر حسين الشحات وهو يشارك مع زملائه في الفريق بالتدريبات الجماعية الخاصة بالمارد الأحمر.