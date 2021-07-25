/641880/أيقونة-الجمهورية-الجدية-حياة-كريمة-مشروع-القرن-21-مصطفى-سالم-أذابت-الفوارق-الإجتماعية-وحققت-رؤية-القيادة-السياسية-في-حفظ-حقوق-الإنسان-عمرو-درويش-أصبحت-منهج-تسير-عليه-الدولة-المصرية

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة أن احتفالية حياة كريمة كانت بمثابة الاحتفال بمشروع قومي عملاق يتحقق على الارض الواقع، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تواكب إطلاق الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاءه ببرنامج مساء dmc بمشاركة النائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية، مضيفا أن المبادرة حققت أماني المواطنين، من خلال إذابة الفوارق الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة والعمل على توفير الحقوق الاساسية لهم من ماكل وملبس وسكن كريم وخدمات البنى التحتية وتوصيل المرافق كاملة.

حياة كريمة أذابت الفوارق الإجتماعية

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان النائب مصطفى سالم، أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد، عمل على إقامة المشروعات ذات الإنفاق الكبير، ثم قام بإحداث توازن من خلال الإهتمام أيضا ببناء الانسان المصري من خلال المبادرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

واكد سالم على ان حقوق الانسان تشمل الحق في الطعام والسمن والملبس والتعليم، ثم بعد ذلك تصل غلى حرية الفكر والابداع، لافتا إلى أن حياة كريمة استطاعت أن تحقق رؤية القيادة السياسية في الحفاظ على حقوق الإنسان وتطوير وبناء الإنسان المصري.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أهمية التنمية التفاعلية والتي يطمح لها المواطن، مشيرا إلى انه يريد أن يشعر بالتنمية التي ستعود عليه، مثل مشروعات الصرف الصحي وتطوير البنى التحتية في القرى.

وطالب بضرورة ان يكون هناك تفاعل من قبل الجهات التنفيذية التشريعية والأحزاب السياسية، مع المواطنين لمعرفة رؤيتهم واحتياجاتهم والسعي لتحقيقها وهو ما تم بالفعل على أرض الواقع من قبل نواب تنسيقية شباب الأحزاب، وحزب مستقبل وطن مشيدا بدهود المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية ونزوله كاحد سفراء حياة كريمة وزيارته لعدد من المحافظات والاستماع لمشاكلهم، وهذا الامر يجب أن يتم تنفيذه وعمله من قبل جميع الاحزاب السياسية.

وقال النائب عمرو درويش أمين سر بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة ساهمت في تطوير 4500 قرية ، مشيرا إلى أن المبادرة لم تتوقف عند تطوير البنية التحتية فقط، بل عملت على التمكين الاقتصادي والاصلاح المجتمعي حيث انها استهدفت ما يقرب من 60 مليون مواطن .

ولفت النائب عمرو درويش إلى أن المبادرة ساهمت في التطوير وعملت على ترسيخ مفهوم اخر من الحياة كريمة للمواطن التي يجب ان يرقى بها، موضحا ان الدولة تشهد نهضة لم تشهدها منذ 100 عام.

واشاد النائب عمرو درويش بالتكامل بين مؤسسات الدولة وتضافر الجهود من اجل ان يكون هناك نجاح كامل للمبادرة وأن تقوم بتحقيق أهدافها، لافتا إلى أن المبادرة تحولت لمنهج تسير عليه الدولة المصرية.