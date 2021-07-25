فيديو .. لحوم أضاحى الأوقاف تصل إلى 4 محافظات

جدة - نرمين السيد - وصلت الدفعة الأولى من لحوم أضاحى الأوقاف إلى محافظات "المنوفية- الإسكندرية- بنى سويف- الفيوم"، بواقع 4 أطنان لمحافظات "المنوفية- الإسكندرية – بنى سويف"، و2 طن لمحافظة الفيوم، وذلك فى الأسبوع الأول من بدء مرحلة التوزيع.





وفى وقت سابق، أكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل فى أن اختصنا بخدمتهم. وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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