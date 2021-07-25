/641881/العريان-لا-مفاجآت-في-نتائج-البعثة-المصرية-في-أولمبياد-طوكيو-والقرعة-ظلمت-عدد-كبير-من-المشاركين

تحدث المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، عن أخر المستجدات في البعثة المصرية الأولمبية بأولمبياد طوكيو 2020ن وما يستعدون إليه البعثة المصرية وما سيقدموه من مجهود لحصد العديد من الميداليات.

ويرصد دوت الخليج أبرز تصريحات شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية.

وأكد شريف العريان في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" الذي يقدمه الإعلامي الكابتن مجدي عبدالغني على قناة "الشمس": "البعثة المصرية جميعها بخير ويستعدون بالشكل الأمثل ولا يوجد أي إصابات كورونا بين البعثة المصرية في اليابان".

تصريحات شريف العريان

وتابع: "فريدة عثمان خسرت في منافسات الفراشة ولكن لدينا طموح في تأهلها إلى نهائيات 50 متر حر".

وأضاف: "ندعم جميع المشاركين من المصريين في أولمبياد طوكيو وهم يركزون من أجل حصد الميداليات ولدينا طموحات في باقي المنافسات".

منافسات البعثة المصرية

وتابع: "لا يوجد مفاجأت في منافسات المصريين في أولمبياد طوكيو حتى الآن ولكن لدينا طموح لحصد حوالي 4 ميداليات".

وأشار: "الألعاب المرشحة أن نحصد خلالها الميداليات ستكون في الأيام الأخيرة من منافسات أولمبياد طوكيو، والقرعة ظلمت بعض لاعبين البعثة المصرية".

وشدد: "نرغب في تحقيق ميدالية مبكرة من أجل منحنا دفعة معنوية قوية في المرحلة المقبلة ولباقي اللاعبين والمنافسات في الأيام المقبلة".

قائمة المنتخب الأولمبي

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو، وشهدت تواجد الثلاثي الكبار محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش.

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان بيكهام - أسامة جلال - كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.