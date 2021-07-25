محافظة القاهرة توجه إنذارا لمتعهدى النظافة لتردى المظهر العام

جدة - نرمين السيد - أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن صحة وسلامة المواطن هى أولى الأولويات بالنسبة للمحافظة خاصة فيما نشهده من انتشار الأوبئة والفيروسات ولإضفاء المظهر الحضارى الذى يليق ويتماشى مع ما يجرى من تنفيذ الخطة الشاملة للتطوير والارتقاء بشوارع وميادين الاحياء وتحسين مستوى الخدمات.





وكانت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة بقيادة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ قد بدأت تنفيذ حملة نظافة ورفع مخلفات مكبرة بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وشملت الحملة جميع أحياء المنطقة الجنوبية نظرا لما لاحظته من تردى المظهر العام وسوء حالة النظافة ببعض شوارع وأحياء المنطقة من خلال متابعتها لمستوى النظافة والانضباط بشوارع أحياء المنطقة، حيث وجهت على الفور بتنفيذ حملة مكبرة تشمل جميع أحياء المنطقة .

وفى هذا السياق، قامت عبدالمنعم بالمرور على أحياء البساتين والخليفة لمتابعة حالة الشوارع والوقوف على مستوى النظافة و الانضباط ومحاسبة المقصرين فى أداء عملهم والمتسببين فى تردى المظهر العام للشوارع بهذا الشكل حيث وجهت إنذارا للمتعهدين ..مشددة على متابعة حالة النظافة بالشوارع وتنفيذ حملات دورية .

كما قامت نائب المحافظ بتوجيه مدير الرصد البيئى بحى الخليفة بعمل محاضر للمتعهدين المقصرين عن العمل أو الغاء ترخصيهم بالتنسيق مع هيئة النظافة.. مشددة على ضرورة الاستمرار فى المتابعة من مشرفى المربعات والمتابعة الميدانية والرصد البيئى وإعداد تقارير وافية أولا بأول بكل ما تم من حملات وإجراءات فى هذا الشأن.