/641906/25-دقيقة-فرص-محققة-وأهداف-مهدرة-من-المنتخب-الأوليمبي-أمام-تانجو-الأرجنتين

مرت 25 دقيقة من عمر الشوط الأول من مباراة مصر والأرجنتين في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية «طوكيو 2020»، وشن لاعبو المنتخب الأرجنتيني هجوما ضاغطا في الدقائق الأولى على دفاعات منتخبنا الذي تصدى لكل خطورة شكلها «راقصو التانجو»، والتي كانت أخطرها الكرة التي اصطدمت بالقائم في الدقيقة الرابعة، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

واستغل لاعبو المنتخب المصري الهجمات المرتدة لتشكيل خطورة على دفاعات المنتخب الأرجنتيني من خلال رمضان صبحي الذي أهدر فرصة تهديف حقيقية، وأحمد ياسر ريان وعمار حمدي، ومن الأطراف من خلال كريم العراقي وأحمد فتوح.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.

أعلن شوقي غريب المدير الفني للفراعنة تشكيل مصر لمواجهة الأرجنتين في ثاني مواجهاته بأولمبياد طوكيو2020.

‏تشكيل مصر أمام الأرجنتين

حراسة المرمي: محمد الشناوي

محمود الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن