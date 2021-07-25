ميرال جلال الهريدي تكتب لـ دوت الخليج:«٢٣ يوليو» كانت وستبقي المعني الحقيقي للنضال

/641908/ميرال-جلال-الهريدي-تكتب-لـ-تحيا-مصر٢٣--يوليو-كانت-وستبقي-المعني-الحقيقي-للنضال

تمر علينا ذكري ال٦٩ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة التي تعتبر من أهم المحطات الهامة في تاريخ مصر حيث وضعت حدا للفترة الملكية، لتبدأ معها الفترة الجمهورية لمصر وتسمى جمهورية مصر العربية ،ومن اهم مباديء الثورة القضاء على الاستعمار وبناء حياة ديمقراطية ، وبناء جيش وطني حر ، وحظيت الثورة بتأييد شعبي من جميع طبقات الشعب والعمال والفلاحين الذين كانوا يعيشون حياة المعاناة والقهر”.

دوت الخليج يرصد ما ذكرته ميرال جلال الهريدي بشأن ثورة يوليو

وعلى أثر نجاح الثورة اتخذ قرار بحل الأحزاب وإلغاء دستور 1923 والالتزام بفترة انتقال حددت بثلاث سنوات يقوم بعدها نظام جمهوري جديد.

القومية العربية

وتبنت الثورة فكرة القومية العربية، وساندت الشعوب العربية المحتلة للتخلص من الاستعمار، اما عن المرأة المصرية في عهد الرئيس جمال عبدالناصر أصبحت تشغل العديد من المناصب، فالرئيس الراحل عبدالناصر هو أول رئيس اهتم بالمرأة من خلال مشاركتها في الحياة العامة والسياسية، وذلك اعترافًا منه بنضالها لعدة عقود لنيل حقوقها السياسية و اول من منحها الحق في الانتخاب والترشح للبرلمان وذلك من خلال دستور 1956.

القطاع الاقتصادي وحيازة الارض الزراعية

كانت للثورة دور كبير في تنمية قطاعات أساسية بالدولة المصرية ومنها القطاع الاقتصادي حيث يأتي قانون مليكة حيازة الأراضى الزراعية اهم انجازات الثورة ، وأصدار قانون الإصلاح الزراعى، و بناء وتشييد مشروع السد العالى، وبناء عدة مصانع ضخمة مثل ألومنيوم نجع حمادى وسكر الحوامدية،إضافة إلى تطوير القطاع التعليمي واهمها تعميم التعليم المجانى ليشمل المرحلة الجامعية، إضافة إلى زيادة ميزانية التعليم العالى.

القطاع الرياضي

اما عن القطاع الرياضي شهدت فترة نجاح الثورة نهضة رياضية كبرى على مستوى البنية التحتية ببناء استاد القاهرة الدولى،ودعم الأندية المصرية، ونهاية القول فإن ثورة ال ٢٣ من يوليو كانت وستبقي المعني الحقيقي للنضال الحر للشعب المصري الأصيل.