/641909/سبب-تأجيل-سباقات-التجديف-في-أولمبياد-طوكيو

واجهت منافسات التجديف في أولمبياد طوكيو 2020، المزيد من التأجيل بسبب الطقس السيئ، وألغت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي، برنامج يوم الثلاثاء وعدلت مواعيد السباقات في بقية الأسبوع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأجلت جولات الميداليات في منافسات القارب الرباعي للرجال والسيدات إلى الأربعاء من الثلاثاء، بجانب قبل نهائي القارب الزوجي الخفيف للرجال والسيدات والقارب الزوجي دون دفة للرجال والسيدات. كما قالت اللجنة التنفيذية إن قبل نهائي القارب الفردي للرجال والسيدات سيقام يوم الخميس بدلا من الأربعاء، وقالت اللجنة التنفيذية في بيان نقلا عن توقعات خدمات الأرصاد الجوية في طوكيو 2020 "من المتوقع أن يكون الطقس سيئا يوم الثلاثاء مما يجلب رياحا عاتية ستجعل الظروف غير مواتية لمنافسات التجديف".

وقرر المنظمون في وقت سابق تعديل موعد منافسات الاثنين لتقام اليوم الأحد، وتستأنف منافسات التجديف يوم الأربعاء.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.