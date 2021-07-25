/641912/النائب-حسن-عمر-ثورة-23-يوليو-ستظل-علامة-فارقة-وصفحة-مشرقة-في-تاريخ-مصر-الحديث

هنأ النائب حسن عمر حسنين، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا أنها ساهمت في تحرير الدولة المصرية من الاستبداد والاستعمار، وعملت على توفير الكرامة والحرية للمواطن المصري عندما أجبرت الملك على التنازل عن العرش والرحيل عن مصر إلى إيطاليا.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب حسن عمر فى ذكرى ثورة يوليو

ذكرى ثورة يوليو

وأضاف "عمر" في بيان له، اليوم، أن ثورة 23 يوليو ساهمت في التخلص من الاستعمار والاحتلال والقضاء على الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح الزراعي والتصنيع، واسترداد كرامة الفلاح المصري بإصدار قانون الإصلاح الزراعي حيث بات الفلاح يمتلك أرضا يعمل بها بعد أن كان مزارعا في أرض الإقطاعيين، مشيرًا إلى أنها ستظل علامة فارقة وصفحة مشرقة في تاريخ مصر الحديث.

العدالة الاجتماعية

ولفت النائب حسن عمر ، عضو مجلس النواب، إلى أن ثورة 23 يوليو غيرت أوضاع مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية تغييرا جذريا، حيث قضت على الإقطاع والاستعمار وسيطرة رأس المال، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة، وإرساء مبدأ تحقيق العدالة الإجتماعية. وأشار"عمر" إلى أن ثورة 30 يونيو هي امتداد لثورة 23 يوليو، فكلاهما تناديان بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تشهد الأن تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى نهضة تنموية غير مسبوقة في مخلف المجالات وإنجاز العديد من المشروعات القومية العملاقة.