/641915/الشوط-الأول-المنتخب-الأوليمبي-يهدر-والتعادل-السلبي-يحكم-مواجهة-الأرجنتين-صور

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني الأولمبي ومنتخب الأرجنتين، في المباراة التي تجمعمهم اليوم الأحد، ضمن منافسات المباراة الثانية من دور المجموعات في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج أحداث الشوط الأول من المباراة:

أحداث الشوط الأول

شهد الشوط الأول من المباراة بضغط متواضع من قبل منتخب الإرجنتين، ولكن نجح دفاع الفراعنة من التصدي لتلك الهجوم، ثم بدا لاعبو منتخب مصر في الوصول إلى مرمى منتخب راقصو التانجو، وسددو عدة تسديدات على المرمى، وهيمن الفراعنة على الشوط الأول من المباراة، حيث قاموا بصناعة العديد من الفرص المباشرة، واستمر سيطرة التعادل السلبي على أحداث الشوط.

مشوار المنتخبين في البطولة

يسعى المنتخب الوطني الأولمبي إلى الفوز بالمباراة ليحصل عبلى النقاط الثلاث ويتربع على صدارة المجموعة الثانية في منافسات الاولمبياد، حتى يتمكن من التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وتعادل الفراعنة في المباراة الأولى لهم في تلك النسخة من دورة الألعاب الأولمبية، أمام منتخب إسبانيا، حيث حسم التعادل السلبي المباراة.

وعلى الجانب الأخر يسعى منتخب الأرجنتين من تعويض الهزيمة التي تعرض لها في مباراته الأولى أمام منتخب أستراليا والتي انتهت باكتساح منتخب أستراليا لراقصي التانجو بهدفين دون رد، ولذلك يرغب لاعبو منتخب الأرجنتين للفوز بالمباراة لتجنب الخروج من دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.