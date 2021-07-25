/641923/تفتيش-البنات-بأماكن-حساسة-فى-طلب-إحاطة-لوزير-الترية-والتعليم-بشأن-الثانوية-العامة

تقدم النائب هاني مصطفى خضر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشأن صعوبة امتحانات الثانوية العامة، والتفتيش الذاتي للبنات بدرجة لا تليق بينهم حتى فى الأماكن الحساسة والملابس الداخلية.

دوت الخليج

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب التفتيش على الفتيات فى الأماكن الخاصة والملابس الداخلية

وجاء فى طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني مصطفى خضر، عضو مجلس النواب، عملًا بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (212 – 213) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال عضو مجلس النواب، هاني مصطفى خضر، فى طلب الإحاطة:" اتقدم بطلب الإحاطة إلى الدكتور، طار شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن صعوبة امتحانات الثانوية العامة مما أدى إلى حالة وفاة بمنوف.

وتابع عضو مجلس النواب، هاني خضر، فى النص المقدم من طلب الإحاطة:" كما أنه يجري التفتيش على البنات بدرجة لا تليق بينهم بل تعدى الأمر إلى التفتيش فى الأماكن الخاصة والملابس الداخلية مما يؤدى إلى تدمير نفسية البنات.

وأضاف:" يجرى التفتيش على الفتيات بتلك الطريقة، مع العلم وجود أجهزة لكشف المعادن والموبايلات.

اللجان النوعية بمجلس النواب تستأنف عملها اليوم

هذا وتستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها اليوم الاحد، لمناقشة بعض طلبات الاحاطة والمقترحات المقدمة من النواب، كما تناقش لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، طلبات الاحاطة المقدمة من النواب بشأن عدم وجود مصاعد كهربائية، اختلاف منسوب أرصفة المحطات عن مدخل عربات القطارات والمترو.

كما يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، عقد جلساته العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إضافة إلى التصديق على مضابط الجلسات، وأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.