الجزار: بدء تسليم دفعة جديدة من أراضى الإسكان الاجتماعى بدمياط الجديدة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بدأ اعتبارا من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل، فى تسليم دفعة جديدة من قطع أراضى الإسكان الإجتماعى بالمجاورة (30) بالحى السادس بمدينة دمياط الجديدة.





وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى من 235: 241، اليوم الأحد، والقطع من 242 : 248، غدا الإثنين، ثم باقى القطع تباعا. ودعا رئيس الجهاز، العميل الفائز بقطعة أرض للتوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك واستلام خطاب للجهاز يفيد بسداد المستحقات المالية ثم التوجه للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالجهاز لاستكمال باقى الإجراءات فى اليوم المحدد للاستلام، ومعه صورة بطاقة الرقم القومى له، والأصل للإطلاع، وصورة بطاقة الرقم القومى للزوجة، وفى حال الوكيل يتم تسليم أصل توكيل إدارة يكون ساريا، للأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية، والتوقيع على محضر الاستلام.

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