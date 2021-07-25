صور.. وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول جامعة العلمين الدولية

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة العلمين الدولية حول اتفاقيات الشراكة التى وقعتها جامعة العلمين خلال الفترة الماضية، وكذلك الكليات والبرامج التى تشملها الجامعة، فضلا عن استعدادت الجامعة لبداية العام الدراسى الجديد بإضافة برامج دراسية جديدة ومتميزة.





وأشار التقرير إلى أنه مع بداية العام الدراسى الجديد 2021/2022، سيتم تقديم برنامجين جديدين وهما: (برنامج طب الأسنان وبرنامج الصحة العامة) بتخصصاتهما المختلفة مما يتيح الفرصة للطلاب الملتحقين بجامعة العلمين الدولية الدراسة فى مجالات جديدة بالجامعة.

وأضاف التقرير أن برنامج الصحة العامة يتضمن التخصصات الفرعية التالية: (الصحة العامة العالمى، الصحة البيئية والمهنية، الوبائيات والإحصاء الحيوى، الإدارة الصحية، التغذية الصحية، والصحة العامة الوراثية) ويمنح درجة البكالوريوس، وتعد هذه التخصصات من البرامج المتطورة لمواكبة المنظور المستقبلى لممارسة الصحة العامة مع تطور الخدمات الصحية والمبادرات التى اهتمت بها الدولة فى هذا المجال.

وتناول التقرير اتفاقيات التعاون التى وقعتها جامعة العلمين الدولية، حيث وقعت الجامعة ،بروتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال شهر أبريل الماضى، بهدف تعزيز التعاون بين الجامعتين فى كافة المجالات خاصًة فى مجال الأنشطة الأكاديمية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين طلاب وأساتذة الجامعتين، ودعم تطوير شراكات مستدامة بين المجتمع والجامعة، وتعزيز التفاهم المتبادل والتعاون الأكاديمى المستدام والمنتج، والتبادل بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب من كلا الطرفين، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 التى تهدف أن تصبح مصر مجتمعًا مبدعًا ومبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف.

ونوه التقرير إلى توقيع جامعة العلمين الدولية اتفاقية شراكة فى نهاية شهر يونيو الماضى مع جامعة ليون 3 الفرنسية، والتى جاءت تتويجًا للمباحثات التى قام بها د. خالد عبدالغفار أثناء زيارته الأخيرة لفرنسا فى شهر مايو الماضى، وبموجب هذه الاتفاقية يتم منح درجات وشهادات مشتركة ومزدوجة بين الجامعتين من خلال تقديم برامج جامعة ليون 3 بجامعة العلمين الدولية، حيث يُمنح الطالب شهادة من جامعة ليون وأخرى من جامعة العلمين، كما تنص الاتفاقية على تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين.

وذكر التقرير أن جامعة العلمين الدولية تضم كليات: (الأعمال، الإعلام والاتصال، الدراسات القانونية الدولية، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الدراسات العليا، العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض).

جدير بالذكر أن جامعة العلمين الدولية تضم عددًا من البرامج، وهى: برامج الهندسة (الطاقة، إدارة الإنشاءات، والميكاترونيات)، وبرامج العلوم الأساسية (الجيولوجيا البيئية، الطاقة المستدامة، الكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة، الجينوم الوظيفى)، وبرامج علوم وهندسة الحاسبات (تحليل البيانات الضخمة، النظم المدمجة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، الحوسبة فائقة القدرة، هندسة الذكاء الاصطناعى)، وبرامج الفنون (التصميم البيئى، تصميم الألعاب، والوسائط الرقمية والمرئية، وتصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة)، وبرامج السياحة (إدارة الضيافة والسياحة الإلكترونية، الإرشاد السياحى، إدارة الترفيه والسياحة، إدارة الضيافة وإمداد الغذاء).