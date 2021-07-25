فيديو.. وزير الأوقاف: السيسى والقوات المسلحة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة المصرية، ينطبق عليهم تمامًا قول الله تبارك وتعالى "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه".





وأشار الوزير فى مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، إلى موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل 7 سنوات من الآن، عندما وقف فى وجه قوى الشر، والظلام، وقال: "لن نسمح لأحد أن يروع الشعب المصرى ونحن على قيد الحياة". وأوضح أن الرئيس، ومعه القوات المسلحة المصرية، قالوا "إن الرصاص الذى يمكن أن يوجه إلى صدور المصريين سنتلقاه نحن بأنفسنا"، وهو ما أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسى تجديده فى حديثه خلال تدشين مبادرة حياة كريمة، الأسبوع الماضى.

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